Welt: Россия оказалась в финансовой ловушке

Россияне придают все большее значение денежным вопросам. В стесненном положении они обращаются к необеспеченным потребительским кредитам. Как пишет Die Welt, Центробанк (ЦБ) обеспокоен сложившейся ситуацией, так как такие кредиты могут стать ловушкой как для банков, так и для населения.

Хотя распространен стереотип об очень богатых россиянах, часто забывают о том, что в действительности россияне живут совсем иначе. С 2014 года и последующего снижения цен на нефть благосостояние жителей страны неуклонно уменьшается, а актуальные статистические данные свидетельствуют о том, что Россия достигла уровня, напоминающего о самых тяжелых временах постсоветского периода.

По данным Росстата, 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду. У двух третей российских семей нет накоплений. Рост экономики страны замедляется, а прирост ВВП на 2,3% объясняется такими отдельными проектами, как проведение ЧМ по футболу и строительство Крымского моста. Государству срочно необходимо повышение НДС.

На фоне происходящего россияне массово берут кредиты, причем с такой скоростью, что это беспокоит ЦБ. Однако банки, кажется, забыли последствия кредитного бума в 2014 году и стараются обратить высокий спрос на кредиты в свою пользу. В 2014 году невыплаченными остались более четверти крупных кредитов. Чтобы не допустить повторения ситуации, ЦБ увеличивает резервы под необеспеченные кредиты. По мнению экспертов, он справится с ситуацией, если не разразится макроэкономическая катастрофа.