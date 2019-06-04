«Роснефть» ответила на заявление «Транснефти»

«Роснефть» вечером во вторник прокомментировала опубликованное 4 июня заявление «Транснефти».

Вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был задан руководителю «Роснефти» акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.

На этот вопрос был дан следующий ответ: «На этом этапе самое главное - добиться скорейшего освобождения трубопроводов от загрязненной пробки, которая находится в трубе и восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону наших потребителей в Западной Европе.

Конечно, из этого надо сделать выводы, и наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможность повторения такой ситуации.

«Транснефть» заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет. Самое главное – как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти».

Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве, говорится в заявлении «Роснефти».

«У нас обычная просьба к коллегам в «Транснефти» - исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления», — резюмировала НК.