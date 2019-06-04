США ужесточают санкции по Кубе

Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC) заявил, что Соединенные Штаты ужесточили санкции по Кубе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, власти США запретили групповые образовательные поездки. Также под запрет попали автомобили и самолеты, по которым ранее выдавались лицензии на экспорт. Можно будет обращаться к властям за лицензиями, однако теперь будет действовать презумпция отказа в них.

«Администрация приняла стратегическое решение обратить вспять ослабление санкций и других ограничений относительно кубинского режима», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

По его словам, Куба дестабилизирует Западное полушарие, а также поддерживает оппозицию Соединенных Штатов в Венесуэле и Никарагуа. Ко всему прочему, кубинские власти предоставляют возможности для развития коммунизма в свое регионе, уточнил министр.

Ранее сообщалось, что в США предлагают пять видов санкций за «Северный поток — 2».