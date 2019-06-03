Больше половины регионов не выполнили майский указ Путина о зарплатах медиков

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Почти 60% российских субъектов не выполнили указ президента России Владимира Путина от 2012 года о повышении средней заработной платы медработников, передает RNS со ссылкой на данные Счетной палаты.

Уточняется, что указ не выполнили 50 из 85 регионов России.

Согласно указу Путина, к 2018 году средняя зарплата среднего и младшего персонала медицинских работников должна была вырасти до 100% от средней зарплаты в данном регионе. Причем у медработников с высшим образованием заработная плата должна была вырасти до 200%.

Ранее сообщалось, что 18% россиян пожаловались на снижение зарплат.