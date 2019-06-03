Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года. ОБ этом сообщает ТАСС

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Минэкономразвития заявил, что темпы роста российской экономики могут превысить ожидаемые ведомством 1,3%,но прогноз меняться пока не будет.

«Мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается», — сказал Орешкин.

ОН отметил, что в марте инфляция в марте достигла максимума — 5,3%.