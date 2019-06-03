Трамп пригрозил Мексике убрать компании США из страны
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американские компании могут покинуть территорию Мексики из-за кризиса на границе.
«Они могли бы решить кризис на границе за один день», — написал Трамп.
По его словам, американские компании покинут Мексику, если мексиканские власти не решат проблему с нелегальными мигрантами.
Он также добавил, что Вашингтон требует от Мехико действий, «а не разговоров».
Ранее сообщалось, что в Мексике пообещали не поддаваться на провокации США.