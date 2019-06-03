Трамп пригрозил Мексике убрать компании США из страны

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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американские компании могут покинуть территорию Мексики из-за кризиса на границе.

«Они могли бы решить кризис на границе за один день», — написал Трамп.

По его словам, американские компании покинут Мексику, если мексиканские власти не решат проблему с нелегальными мигрантами.

Он также добавил, что Вашингтон требует от Мехико действий, «а не разговоров».

Ранее сообщалось, что в Мексике пообещали не поддаваться на провокации США.