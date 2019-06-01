Сенаторы США хотят противодействовать РФ в Европе в энергосфере

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg">

Американские сенаторы заявили, что стратегия Соединенных Штатов по «обеспечению энергетической безопасности европейских союзников» должна предполагать принятие мер против доминирования российской стороны на европейской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, соответствующий законопроект был внесен в конгресс 14 мая.

«Стратегия… включает в себя следующие элементы:.. диверсификация источников энергоресурсов таких союзников», — говорится в тексте документа.

Ранее два представителя министерства энергетики США заявили, что американский СПГ является «свободным газом».