Tpaмп вводит пошлины на все товары из Мексики

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Американский лидер Дональд Трамп вводит тарифы в размере 5% на все мексиканские товары. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Как отмечается, тарифы будут увеличиваться каждый месяц, пока не достигнут 25% к 1 октября.

Уточняется, что такое решение было принято на фоне мигрантской проблемы. Тарифы сохранятся, пока Мексика не разберется с потоком мигрантов, по заявлению Белого дома.

Согласно новому плану, первые тарифы будут введены 10 июня.

Ранее сообщалось, что США отменили пошлины на металлы из Канады, которые были введены страной на основании американского закона о расширении торговли от 1962 года.