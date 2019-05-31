Bloomberg рассказал о «лицемерии Трампономики»

Агентство Bloomberg указало на «лицемерие Трампономики»: компания Trump Organization активно использует труд мигрантов, против которых президент США Дональд Трамп усиленно выступает.

Таким образом «главный работодатель» мигрантов Дональд Трамп получает от их труда экономическую прибыль. Тем не менее, американский лидер требует от конгресса строительства пограничной стены рядом с Мексикой. Свое желание построить «мексиканскую стену» глава государства обосновывает большим числом нелегальных приезжих и ростом преступности.

Согласно исследованию Pew Research Center, в 2016 году в США проживало 43,7 миллиона мигрантов, что составляет 13,5% всего американского населения населения. Однако именно в тех штатах, где наибольшая концентрация мигрантов, царит процветание, указывает агентство. Там, где мигрантов относительно мало, в штатах создается наименьшее количество рабочих мест и достигается наименьший рост доходов.

Например, это такие штаты, как Калифорния и Техас. Там доля труда нелегальных мигрантов в сфере сельского хозяйства может достигать 17% ежегодно. Трампу нужно быть осторожнее в желании ограничить миграцию, считает Bloomberg.