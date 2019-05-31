Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили, что работодатель обязан обеспечивать на рабочем месте комфортный температурный режим. Сообщение ведомства передает РИА «Новости».
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С — на три часа.
Также в ведомстве отметили, что в жаркие дни работодатель должен быть уверен в наличии на рабочем месте питьевой воды и аптечки.
Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре, в среду, 29 мая, температура воздуха в столице поднималась до 31°С.