Нефть марки Brent впервые с марта опустилась ниже $66 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.56 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,64%, до $66,08 за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI - на 2,02%, до $57,62 за баррель.

Ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, при этом инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона.