Метро не выйдет за пределы Москвы, узнали СМИ
Московский метрополитен не будут продлять в Мытищи, Балашиху и Красногорск.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Такое решение приняли Минтранс, РЖД, правительства Москвы и власти Подмосковья.
Вместо этого решено сконцентрироваться на строительстве проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Для МЦД в Мытищах, Красногорске и Балашихе нужно строить новые транспортно-пересадочные узлы и дороги, на что может потребоваться 83 млрд руб.
Ранее сообщалось, что московское метро оштрафует производителя застрявших поездов.