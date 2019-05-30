Метро не выйдет за пределы Москвы, узнали СМИ

Московский метрополитен не будут продлять в Мытищи, Балашиху и Красногорск.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Такое решение приняли Минтранс, РЖД, правительства Москвы и власти Подмосковья.

Вместо этого решено сконцентрироваться на строительстве проекта московских центральных диаметров (МЦД).

Для МЦД в Мытищах, Красногорске и Балашихе нужно строить новые транспортно-пересадочные узлы и дороги, на что может потребоваться 83 млрд руб.

Ранее сообщалось, что московское метро оштрафует производителя застрявших поездов.