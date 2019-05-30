Плацкарт в два раза подорожал, узнали СМИ

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Общероссийское объединение пассажиров (ФОП) установило, что в июне-июле 2019 года билеты в плацкартные вагоны подорожали на 65–100%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ФОП в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В ФОП рассказали, что начали свою проверку стоимости билетов в плацкартные вагоны после «многочисленных обращений» от россиян. В письме отмечается, что представители организации проверили цену билетов на 12 популярных направлениях.

Представители ФОП установили, что по сравнению с маем 2019 года проезд в плацкартных вагонах подорожал в два или почти в два раза на направлениях Москва–Калининград, Москва–Адлер и Новосибирск–Томск. Меньше всего билеты дорожали на поездки из Москвы в Псков, Санкт-Петербург и Смоленск, однако и здесь рост составил 65–68%.

В дочерней структуре РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) подчеркнули, что расчеты ФОП являются ошибочными, так как общественники сравнивали специальные цены с обычными тарифами и допускали другие неточности. Также в ФПК напомнили, что цены на плацкарт устанавливает государство, поэтому резкого роста здесь быть не может.

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