«Чтобы никого не посадили»: Красноярск готовится к проверке трат на Универсиаду

Представители Счетной палаты приедут в Красноярск для проверки трат на подготовку к Универсиаде, при этом местные аудиторы также проверят расходы, «чтобы никого не посадили», сообщает «Тайга.Info».

Председатель красноярской Счетной палаты Светлана Алдашова на внеочередной сессии горсовета, анонсировала приезд федеральных аудиторов.

По ее словам, мэр попросил поучаствовать в этих проверках. И «чтобы никого не посадили, сразу после того, как уедет Счетная палата», нужно будет самостоятельно принять меры для устранения возможных «недочетов», отметила она.

Ранее сообщалось, что в Красноярске депутаты Заксобрания рассмотрели расходы на Универсиаду, которая прошла в марте, в рамках весенней корректировки краевого бюджета.