FT: скандал с грязной нефтью грозит «Северному потоку-2»

Скандал с поступлением в нефтепровод «Дружба» загрязненной нефти из России может негативно сказаться на экспорте российского газа, пишет Financial Times.

«Риски выходят за пределы сырой нефти на фоне давления США на европейские группы с целью выхода из проекта «Северный поток-2», — говорится в статье.

По его мнению, для европейских энергокомпаний, которые покупают российские нефть и газ, особенно пятерых партнеров «Газпрома» по «Северному потоку-2», кризис с нефтепроводом «Дружба» подрывает предпосылку, что Москва – надежный партнер. А это является их основным аргументом в пользу увеличения импорта из России.

«Royal Dutch Shell, Uniper, Wintershall, Engie и OMV – выдающиеся сторонники «Газпрома» и давние покупатели его газа – утверждали, что наращивание возможностей по покупке российского газа имеет смысл и обеспечит Европе долгосрочные и надежные поставки дешевой и доступной энергии. Эти пять компаний находятся под увеличивающимся давлением со стороны США и некоторых европейских столиц с целью прекращения финансовой поддержки строительства «Северного потока-2», который, как говорят критики, нацелен на нанесение ущерба Киеву путем снижения объемов транзита газа через Украину и усиления позиций Москвы в Европе», — говорится в статье.

В настоящее время «Газпром» обладает монополией на экспорт газа в Европу. Независимые производители газа многократно просили доступа к экспортной трубе, но его не получали. Вместе с тем, например, Польша пообещала построить СПГ-терминал для приема сжиженного газа из США, чтобы ослабить зависимость от российских поставок.

«В том время как «Газпром» спешит достроить трубопровод к концу года, а США размахивают санкционной шашкой, судьба «Северного потока-2» остается неопределенной. Но миллионы тонн сомнительной российской нефти, поступившей в страны Восточной Европы, — полезное топливо для огня, разжигаемого противниками проекта», — пишет FT.