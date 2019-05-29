Чайка связал катастрофу SSJ 100 и проблемы в авиаотрасли
Генпркурор России Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиаотрасли.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Российская госудасрвтенная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, заявил генпрокурор.
Не определены ответственные за реализацию программы, Сама она не актуализировалась с 2008 года.
Чайка заявил об этом на правительственном часе в Госдуме.
Ранее Чайка рассказал, что 550 пилотов отстранили от полетов в России.