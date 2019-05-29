Bloomberg: пилот Ethiopian Airlines перед крушением требовал доподготовки экипажа

Пилот Бернд Кай вон Хеслин призывал управление Ethiopian Airlines усилить подготовку экипажа Boeing 737 Max, чтобы предотвратить крушение, подобное инциденту с рейсом Lion Air Flight 610, во время которого в октябре прошлого года погибли 189 пассажиров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Спустя три месяца после просьб пилота о дополнительной подготовке произошла авария с той же моделью лайнера — Boeing 737 Max в Эфиопии. Тогда в марте погибли все 157 пассажиров.

«Будет катастрофа», — предупреждал пилот Ethiopian Airlines в декабре.

Пилот уволился из авиакомпании в апреле, в своем заявлении он указал, что предупреждал об аварии. В заявлении он также написал, что проблемы были связаны с безопасностью и их решение было «обязанностью» авиакомпании. Он отказался от комментариев Bloomberg. Представитель Ethiopian Airlines также отказался от комментариев.