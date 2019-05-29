Четырехкратное обесценение гривны предсказали на Украине

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Депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что четырехкратное обесценение гривны к доллару произойдет на Украине, если в стране будет объявлен дефолт. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в результате дефолта пострадает каждый житель Украины.

Он также добавил, что это приведет к сокращению рабочих мест и росту тарифов.

Ляшко подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо радикально поменять экономическую политику.

Ранее сообщалось, что в Киеве прояснили позицию Зеленского по дефолту.