Четырехкратное обесценение гривны предсказали на Украине
Депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что четырехкратное обесценение гривны к доллару произойдет на Украине, если в стране будет объявлен дефолт. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в результате дефолта пострадает каждый житель Украины.
Он также добавил, что это приведет к сокращению рабочих мест и росту тарифов.
Ляшко подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо радикально поменять экономическую политику.
Ранее сообщалось, что в Киеве прояснили позицию Зеленского по дефолту.