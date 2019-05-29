Путин и Лукашенко не стали говорить о «грязной» нефти

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Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко кратко пообщались перед саммитом ЕАЭС, передает ТАСС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба».

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации «Транснефти» за «грязную» нефть в нефтепроводе «Дружба».