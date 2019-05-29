Роскачество оценило мясной фарш

Роскачество проверило магазинный мясной фарш. Об этом говорится на сайте организации.

Как отмечается, для анализа была взята продукция 17 наиболее популярных торговых марок. Проверка проводилась по 68 показателям.

Уточняется, что лишь одна торговая марка получила российский Знак качества. Еще восемь марок прошли проверку на свежесть, у остальных — вкус был удовлетворительным.

Подчеркивается, что в фарше двух производителей были обнаружены бактерии листерии, которые вызывают пищевое заболевание, а также превышение допустимого уровня антибиотиков.

Ранее Роскачество рассказало, как выбрать качественное мороженое.