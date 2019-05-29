В России задумались о введении «отцовского капитала», пишут СМИ

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Общественная палата по поддержке семьи, материнства и детства подготовила доклад, в котором предлагается ввести субсидии для отцов после рождения третьего ребенка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на текст доклада.

По данным издания, «отцовский капитал» в случае его введения не станет заменой уже существующего «материнского капитала», а будет отдельной мерой финансовой поддержки. Выплачивать его предлагается при условии, что дети воспитываются в одной семье, брак в которой официально зарегистрирован.

Авторы доклада утверждают, что размер «отцовского капитала» будет сопоставим с «материнским», который в настоящее время составляет порядка 450 тыс. руб.

Начать реализацию проекта планируется с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, впоследствии выплату «отцовского капитала» могут ввести и в других российских регионах.

Ранее сообщалось, что Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал.