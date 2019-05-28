Половине российских семей хватает только на еду и одежду, выяснил Росстат

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Финансовое положение 48,2% российских семей позволяет приобретать только продукты питания и одежду, следует из исследования Росстата, которое опубликовал принадлежащий Григорию Березкину медиахолдинг РБК.

Отмечается, что в этих семьях не могут позволить себе приобретение товаров длительного приобретения, включая мебель, бытовую технику, смартфоны и т.д. По данным Росстата, чаще всего в таком положении оказываются молодые семьи (59,2%) и семьи, которые полностью состоят из неработающих пенсионеров (57,9%).

Также, следует из исследования, еще 15% российских семей могут позволить себе только приобретение еды, а покупка новой одежды и оплаты услуг ЖКХ вызывает у них затруднения.

При этом, добавили в Росстате, процент семей, которые могут позволить себе только еду и одежду незначительно сократился по сравнению с 2017 годом — тогда таких семей насчитывалось 49,8%.

Ранее стало известно, что четверть россиян экономит на еде.