Четверть россиян экономит на еде, выяснил опрос

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24% процента жителей России вынуждены экономить на продуктах питания, следует из опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Также социологи выяснили, что 29% россиян экономит на путешествиях, 23% отказывают себе в покупке новой обуви и одежды, а еще 22% опрошенных заявили, что не тратят деньги на развлечения. Каждый пятый респондент отметил, что отказывается от покупки деликатесов.

При этом жители России не склонны экономить на медицинских услугах и занятиях спортом (на это урезают свои расходы 7% опрошенных), транспорте (5%), а также на мобильной связи (4%).

Только 17% россиян признались, что они ни на чем не экономят.

Ранее Счетная палата предрекла падение реальных доходов россиян.