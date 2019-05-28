Четверть россиян экономит на еде, выяснил опрос
24% процента жителей России вынуждены экономить на продуктах питания, следует из опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Также социологи выяснили, что 29% россиян экономит на путешествиях, 23% отказывают себе в покупке новой обуви и одежды, а еще 22% опрошенных заявили, что не тратят деньги на развлечения. Каждый пятый респондент отметил, что отказывается от покупки деликатесов.
При этом жители России не склонны экономить на медицинских услугах и занятиях спортом (на это урезают свои расходы 7% опрошенных), транспорте (5%), а также на мобильной связи (4%).
Только 17% россиян признались, что они ни на чем не экономят.
Ранее Счетная палата предрекла падение реальных доходов россиян.