Как выбрать мороженое, рассказало «Роскачество»

Роскачество объяснило, как выбрать настоящее мороженое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, самый простой способ определить качество продукта — отколоть кусок от замороженной массы. Если куски без проблем откалываются, значит, перед вами качественное мороженное.

«Покрыто кристалликами льда – значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен», — добавили в сообщении Роскачества.

Также в организации отметили, что мороженое должно быть равномерного цвета, в противном случае нарушен режим хранения или срок годности продукта подходит к концу. Кроме того, глазурь также должна быть распределена равномерно. Налчие белого налета на шоколадной глазури говорит о том, что продукт имеет неоднозначный состав либо неправильно хранился.

Помимо этого, подчеркивается, что наличие Е-добавок является нормальным и не влияет на качество продукта. В случае чего можно выбирать мороженое с такими натуральными компонентами, как агар-агар или желатин.

Ранее сообщалось, что «Роскачество» проверило молочную продукцию с заменителями жира.