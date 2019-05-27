Владимир Путин направил послание участникам ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям XXIII Петербургского международного экономического форума, который состоится 6-8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В приветственном слове, в частности, говорится, что в этом году на форуме будут обсуждаться перспективы развития российской и мировой экономики, цифровизация, технологические вызовы, изменение климата, рост социального неравенства и другие темы.

«Для того, чтобы решить эти задачи, нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция.

Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов, в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах», — говорится в послании главы государства.

Основной темой ПМЭФ-2019 станет формирование повестки устойчивого развития. В рамках форума запланировано более 120 мероприятий, сообщил ранее фонд «Росконгресс», выступающий организатором форума.