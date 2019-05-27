В Госдуме оценили заявление об убытках Украины от ухудшения отношений с РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ответил на заявление экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко об огромных экономических убытках украинской стороны от конфликта с Россией. Об этом сообщает RT.

Червоненко отмечал, что Киев несет огромные убытки, а из-за конфликта Украины с Москвой прибыль получает Минск.

Морозов подчеркнул, что министр понял это слишком поздно.

«Видимо, когда уходят со службы,... возникает реальное понимание того, что происходит на Украине», — добавил Морозов.

Депутат напомнил, что российская сторона говорила об убытках Украине. Однако не услышав предупреждения, страна теперь вкусила последствия, где мало работы и закрываются предприятия.

«Это очень негативная тенденция, и хотелось бы, чтобы так же прозрели не только бывшие министры, но и действующие», — заключил Морозов.

Ранее сообщалось, что Украина признала зависимость от торговли с Россией.