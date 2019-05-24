В Адыгее 3,5 тыс. абонентам грозит отключение газа из-за долгов

В Адыгее к неплательщикам за газ применят меры вплоть до отключения газоснабжения, сообщает Yuga.ru.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп», самыми проблемными категориями остаются теплоснабжающие организации и население.

Объекты ЖКХ по итогам прошлого года были должны за газ 307 млн руб, население — 481,6 млн руб.

«После окончания отопительного сезона компания приняла решение о полном отключении от газоснабжения 6 из 13 ТСО, работающих в республике, чтобы простимулировать выплаты долгов», — отметили газовики.

О прекращении газоснабжения также уведомлены 3,5 тыс. абонентов-неплательщиков.