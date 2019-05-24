Забайкальские школы ждут федеральных выплат на строительство теплых туалетов

В Забайкалье ожидают получения федеральных субсидий на постройку теплых туалетов для школьников, об этом сообщает «Тайга.Info» со ссылкой на руководителя постпредства региона в Москве Марата Мирхайдарова.

Сообщалось, что правительство обсудило выделение субсидий региону на улучшение условий в учебных учреждениях.

«Работа проделана огромная. В ближайшие дни мы очень надеемся, что будет подписано распоряжение. Нам останется все это реализовать. От нас с вами зависит каким будет Забайкальский край. Огромная просьба к главам муниципалитетов, директорам школ, подрядчикам: давайте сделаем это качественно», — заявил Мирхайдаров.

Район Забайкалья является одним из самых нуждающихся в строительстве теплых туалетов, поскольку здесь уличными туалетами вынуждены пользоваться ученики более 300 школ. Чиновники региона утверждают, что распоряжение о выделении денежных средств скоро будет подписано.