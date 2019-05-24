Разрыв трубы газопровода произошел в Пермском крае

Разрыв трубы газопровода и пожар произошел в Пермском крае. Об этом рассказали в Минэнерго России, передает RT.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром 24 мая на 1606-м км газопровода СРТО — Урал. Позже из-за разрыва трубы начался пожар. Также после этого был отключен участок газопровода на 1555 — 1647 км.

Отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. Также нет никакой опасности для людей.

По последним данным, огонь уже потушили, а транспортировку газа возобновили.

Ранее сообщалось, что авария в Курской области оставила более 40 тысяч жителей без газа.