Разрыв трубы газопровода произошел в Пермском крае
Разрыв трубы газопровода и пожар произошел в Пермском крае. Об этом рассказали в Минэнерго России, передает RT.
Уточняется, что инцидент произошел рано утром 24 мая на 1606-м км газопровода СРТО — Урал. Позже из-за разрыва трубы начался пожар. Также после этого был отключен участок газопровода на 1555 — 1647 км.
Отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. Также нет никакой опасности для людей.
По последним данным, огонь уже потушили, а транспортировку газа возобновили.
Ранее сообщалось, что авария в Курской области оставила более 40 тысяч жителей без газа.