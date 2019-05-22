«Большая ошибка»: Захарова о призыве Зеленского усилить санкции против России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала призыв украинского лидера Владимира Зеленского к американским властям об усилении санкций в отношении России. Об этом она написала в фейсбуке.
До этого Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, отметив, что что Украина не сможет самостоятельно преодолеть «российскую агрессию».
По словам Захаровой, обращение Зеленского к Соединенным Штатам о введении «дополнительным ограничительных мер» является большой ошибкой.
Она также добавила, что агрессивные действия властей Украины не дадут позитивных результатов, а лишь усугубят ситуацию.
Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России.