Покупку Россией золота назвали «плохим знаком» в Британии

Рекордные закупки золота Россией являются «плохим знаком» для мира. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Британский таблоид обратил внимание, что по сравнению с прошлым годом резко увеличился объем покупки золота Россией, которая при росте золотых запасов уменьшает вложения в ценные бумаги США.

Издание отмечает, что действия России направлены на снижение зависимости от доллара и защиты от возможного кризиса мировой экономики.

Также издание подчеркнуло, что на данный момент Россия занимает пятое место в мире по золотым запасам, однако уже через 20 лет она сможет догнать Соединенные Штаты, которые сейчас занимают первое место в мире.

Ранее СМИ узнали, что Венесуэла распродает свое золото.