Врио главы Башкирии высказался по поводу самоубийства чиновницы

На оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров высказался по поводу самоубийства заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой. Об этом сообщает портал ProUfu.ru.

Ранее сообщалось, что инспектор башкирского Роспотребнадзора покончила жизнь самоубийством. Трагедии предшествовала ссора чиновницы с уфимским бизнесменом.

«Произошла трагедия. По-другому я это не могу назвать. Я не знаю, что там произошло, это темная история, на мой взгляд. Я прошу также следственные органы ее рассмотреть. Это большая, тяжелая трагедия, человека не вернуть. Что там происходит, мне непонятно, меня это возмущает. Я имею в виду в этой службе», — заявил Хабиров.

Он принес соболезнования родным и близким погибшей.