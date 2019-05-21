Мэй раскроет детали «новой сделки» по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается раскрыть детали «новой сделки» с ЕС относительно Brexit. Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, детали сделки станут известны после переговоров Мэй с британскими министрами.
Уточняется, что «новая сделка» касается обязательств по защите прав работников, а также защите окружающей среды и условий работы на границе с Ирландией.
Это уже четвертая попытка Мэй заключить устраивающую всех сделку по выходу Британии из ЕС.
Ранее сообщалось, что Мэй анонсировала улучшенную сделку по Brexit в статье для Sunday Times.