Минск и Москва согласовали «дорожную карту» по ЧП с «Дружбой»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/969/12355969/RIAN_2282602.HR-pic905-895x505-43796.jpg">

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск согласовал с Москвой и начал реализовывать необходимые шаги для решения чрезвычайной ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что «дорожная карта» была подготовлена по итогам переговоров с российским вице-премьером Дмитрием Козаком.

«Понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, я предложил одобрить «дорожную карту» на уровне вице-премьеров наших государств», — отметил Ляшенко.

Белорусский вице-премьер подчеркнул, что Минск уже приступил к выполнению положений «дорожной карты».

Ранее стало известно, когда Россия и Белоруссия отчитаются о ЧП с «Дружбой».