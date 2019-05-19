Кабмин Украины обжаловал отмену национализации «Приватбанка»

Украинский кабмин 16 мая подал жалобу на решение Окружного административного суда о признании незаконным и отмене национализации «Приватбанка». Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на перечень апелляционных жалоб.

Как отмечается, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения суда от 18 апреля об отмене национализации «Приватбанка» — до вынесения решения судом апелляционной инстанции отмена национализации «Приватбанка» невозможна.

Заявителем апелляционной инстанции является правительство Украины, добавили в пресс-службе суда.

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