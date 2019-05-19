Мэй анонсировала улучшенную сделку по Brexit в статье для Sunday Times

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит британским парламентариям включить в сделку об условиях выхода страны из состава ЕС ряд мер, чтобы добиться поддержки необходимого числа депутатов для завершения Brexit. Об этом она написала в своей колонке для The Sunday Times.

В тексте говорится, что она не просто попросит депутатов еще раз подумать над условиями сделки, а предложит новый улучшенный законопроект.

Также британский премьер отмечает, что в скорейшем завершении выхода страны из ЕС заинтересованы все, однако реализация Brexit зависит от Консервативной партии, лидером которой является Мэй.

Ранее опрос выявил наиболее вероятного преемника Мэй.