Китай готов продолжить торговые переговоры с США с одним условием

Глава китайского МИДа Ван И заявил, что страна готова к переговорам с американской стороной по торговым вопросам, но при одном условии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ван И рассказал о возможности возобновления торговых переговоров в ходе телефонного разговора с американским коллегой Майком Помпео.

По словам китайского министра, условие — переговоры, в которых все и вся будут равны. Однако, он пообещал, что китайская сторона будет защищать свои государственные интересы.

«Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров», — добавил Ван И.

Ранее в МИД КНР пообещали «не заменять» США.