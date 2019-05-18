Аваков спешно уехал в Италию

Глава украинского МВД Арсен Аваков прибыл в Италию, чтобы на суде дать показания по делу военнослужащего Нацгвардии страны Виталия Маркива. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, вместе с ним приехали четыре гвардейца и и.о. командующего Нацгвардией.

«Наша цель — предоставить исчерпывающие факты и свидетельства, подтверждающие невиновность Виталия Маркива. С разрешения суда я пообщался с Виталием», — заявил Акаков.

Маркива подозревают в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли в Донецкой области в 2014 году.

В 2017 году в киевской прокуратуре с удивлением отреагировали на арест в Италии украинского военнослужащего Виталия Маркива.