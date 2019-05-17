Большинство россиян готовы переехать ради лучшей работы

Роструд в ходе опроса выяснил, что большинство россиян готовы сменить регион проживания в поисках лучшей работы, сообщает РИА «Новости».

44% респондентов назвали главным фактором для переезда зарплату и карьерный рост. 30% респондентов отметили, что условия на новой работе должны полностью совпадать с ожиданиями или превосходить их.

23% отметили важность перспектив для членов семьи. Улучшений жилищных условий назвали 17% опрошенных.

10% респондентов обратили в первую очередь внимание на экологическую обстановку региона.

Ранее эксперт объяснил отсутствие сбережений у россиян