Трамп и премьер Венгрии обсудили российское топливо

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что они с американским лидером Дональдом Трампом поговорили про российское топливо и возможного создание его альтернативы. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Трамп и Орбан обсудили возможность совместной добычи природного газа в Черном море на румынском участке.

По данным агентства, премьер Венгрии просил Трампа оказать содействие.

Ранее Bloomberg писал, что цены на нефть определяют три человека в мире.