Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода «Дружба» все еще заполнены некачественной нефтью. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, одну их них планируют отчистить через неделю.

Другую отчистят через 22 дня, заявил Козак.

Ранее Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе». При этом он отметил, что «без дискуссий не обойдется».

Проблема с качеством нефть в «Дружбе», поступающей из России, возникла в апреле.