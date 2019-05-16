Минтранс рассказал о предложениях по совершенствованию авиаперевозок

Минтранс готовит предложения по совершенствованию авиаперевозок по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС.

По словам замминистра транспорта Александра Юрчика, предложения коснутся и подготовки пилотов и нормативно-правовой базы в сертифицировании и в подготовке техники, порядке сертификации.

«Это будет и подготовка в вопросах системы управления безопасностью полетов, совершенствование ее», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что ведомство должно подготовить предложения с учетом результатов работы правительственной комиссии, созданной для расследования причин и ликвидации последствий недавней авиакатастрофы в Шереметьево.