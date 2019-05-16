Недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

В Германии активисты забрались в газопровод, протестуя против «Северного потока — 2». Об этом сообщает Focus Online.

По данным издания, инцидент произошел на строительной площадке, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL.

Как отмечается, активисты пробрались в часть уже проложенного газопровода.

При этом, по словам полиции, в трубе оказались пять человек.

Ранее сообщалось, что в Германии оценили вероятность остановки «Северного потока — 2».