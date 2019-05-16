Недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
В Германии активисты забрались в газопровод, протестуя против «Северного потока — 2». Об этом сообщает Focus Online.
По данным издания, инцидент произошел на строительной площадке, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL.
Как отмечается, активисты пробрались в часть уже проложенного газопровода.
При этом, по словам полиции, в трубе оказались пять человек.
Ранее сообщалось, что в Германии оценили вероятность остановки «Северного потока — 2».