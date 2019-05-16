Эксперт объяснил отсутствие сбережений у россиян

Эксперт, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что трудности с накоплением сбережений у россиян могут быть связаны с санкциями и долгами, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что миллионы россиян живут в долг.

«Большая часть населения направляет свои доходы в полном объеме на погашение текущих расходов. У многих нет денег даже на погашение коммунальных платежей», — отметил он.

Осадчий подтвердил, что одной из основных причин роста бедности в России являются санкции.

Ранее стало известно, что почти две трети россиян (65 процентов) не имеют никаких сбережений.