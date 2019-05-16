«ФРГ не колония США»: в бундестаге ответили на угрозы американского посла
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал заявления посла США в Германии Ричарда Гренелла по газу неприемлемыми. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Возникает впечатление, что мы являемся колонией США», — сказал Эрнст.
По его словам, действия США направлены против немецких компаний.
Он также подчеркнул, что Германия не является колонией США.
Ранее Гренелл пригрозил немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2» новыми санкциями.