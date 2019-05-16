Россия сократила инвестиции в госдолг США

Россия продолжает сокращать вложения в государственный долг США, в марте соответствующие инвестиции снизились почти на $800 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского минфина.

В марте текущего года Россия сократила свои инвестиции в госдолг с $14,507 млрд до $13,716 млрд. При этом $8,213 млрд из них вложены в долгосрочные ценные бумаги, а $5,503 млрд — в краткосрочные.

Крупнейшим инвестором госдолга США остается Китай — он вложил в гособлигации $1,12 трлн в марте 2019 года. В тройку лидеров также входят Япония ($1,08 трлн) и Великобритания ($317 млрд).

Ранее сообщалось, что в январе текущего года Россия также сократила объем своих инвестиций в американский госдолг.