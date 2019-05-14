Медведев устроил чиновникам разбор полетов за разгильдяйство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая совещании по исполнению поручений главы государства Владимира Путина, раскритиковал чиновников за разгильдяйство, передает РИА «Новости».

«Скажем прямо, по ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная. Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами. Иногда это действительно что-то вполне серьезное и объективное, а иногда просто не успевают, из-за разгильдяйства по несколько раз переносят», — заявил Медведев.

По его словам, необходимо провести «разбор полетов» по поручениям президента, которые были сделаны еще несколько лет назад.

«Вообще такого, в принципе, не должно быть. Вот ровно поэтому я бы хотел на базе нескольких показательных примеров пройти по проблематике исполнительской дисциплины с тем, чтобы сделать выводы», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев потребовал сделать «персональные выводы» из-за ситуации с нефтью в «Дружбе».