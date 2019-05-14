ЦБ КНР резко ослабил курс юаня к доллару
Центробанк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, китайский регулятор ослабил курс на 0,6%.
Как отмечается, курс юаня значительно ослаб с начала 2019 года из-за торговых споров США и КНР.
При этом ЦБ Китая пообещал сохранить обменный курс на «стабильном уровне».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил КНР «болью» в случае срыва торговой сделки.