ЦБ КНР резко ослабил курс юаня к доллару

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Центробанк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, китайский регулятор ослабил курс на 0,6%.

Как отмечается, курс юаня значительно ослаб с начала 2019 года из-за торговых споров США и КНР.

При этом ЦБ Китая пообещал сохранить обменный курс на «стабильном уровне».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил КНР «болью» в случае срыва торговой сделки.