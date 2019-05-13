Китай ответил США в торговой войне

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Правительство Китая повышает пошлины на некоторые товары американского производства с 1 июня текущего года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение правительства КНР.

Отмечается, что объем китайских пошлин на импорт ряда товаров товаров из США составит $60 млрд.

По данным китайского правительства, рост пошлин затронет порядка 2 493 американских товаров, размер пошлины будут увеличен до 25%.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР «болью» в случае срыва торговой сделки.