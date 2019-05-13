Китай ответил США в торговой войне
Правительство Китая повышает пошлины на некоторые товары американского производства с 1 июня текущего года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение правительства КНР.
Отмечается, что объем китайских пошлин на импорт ряда товаров товаров из США составит $60 млрд.
По данным китайского правительства, рост пошлин затронет порядка 2 493 американских товаров, размер пошлины будут увеличен до 25%.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР «болью» в случае срыва торговой сделки.