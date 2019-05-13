Трамп пригрозил КНР «болью» в случае срыва торговой сделки

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если торговое соглашение между США и Китаем сорвется, то Пекину «будет очень больно». Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, в этом случае многие компании покинут Китай и переместят свое производство в другие страны, потому что покупать товары у КНР станет слишком дорого.

«Я открыто говорю президенту Си (председателю КНР Си Цзиньпину. — «Газета.Ru») и всем моим многочисленным друзьям в Китае, что вам будет очень больно, если вы не заключите сделку, потому что компании будут вынуждены уйти из Китая в другие страны», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что сделка была уже почти заключена, но Пекин «отступил».

Ранее Трамп заявил о проигрыше Китая.